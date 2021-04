Recovery: Cdm, Italia prima beneficiaria, pacchetto organico investimenti e riforme (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Il ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri in merito al Piano per la ripresa e la resilienza, di cui all’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e al Fondo nazionale complementare. L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del programma Next Generation EU (NGEU), predisposto dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica e che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale”. Si legge nella nota del Cdm diffusa al termine della ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Il ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri in merito al Piano per la ripresa e la resilienza, di cui all’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e al Fondo nazionale complementare. L’è la, in valore assoluto, dei due principali strumenti del programma Next Generation EU (NGEU), predisposto dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica e che prevedeper accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale”. Si legge nella nota del Cdm diffusa al termine della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Recovery, cdm nella notte. Draghi sblocca l'impasse con l'Ue #ANSA - petergomezblog : Recovery, dopo la richiesta di Conte’intesa su proroga del Superbonus. Di Maio: “I fondi in un prossimo provvedimen… - repubblica : ?? Recovery plan, lo scontro sul superbonus dietro il rinvio del Cdm. Conte in pressing su Draghi: 'Proroga e' essen… - Alessan77616441 : RT @GiorgiaMeloni: In Cdm premier Draghi e ministro Franco hanno fatto sapere che il Recovery Plan italiano ha ricevuto il “disco verde” de… - Coconuttss66 : RT @GiorgiaMeloni: In Cdm premier Draghi e ministro Franco hanno fatto sapere che il Recovery Plan italiano ha ricevuto il “disco verde” de… -