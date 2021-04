Razzie Awards 2021 | tutti i vincitori | ecco il peggior cinema dell' anno

(Di sabato 24 aprile 2021) Il peggio del peggio delmondiale è stato festeggiato anche quest'. Idei, i lamponi d'oro per ii exploittografico, sono stati assegnati come da tradizione come contraltare degli Oscar: a trionfare nella premiazione meno ambita del settore è stato Absolute Proof, il controverso documentario sui presunti brogli elettoralie elezioni americane; ma i beffardi riconoscimenti sono andati anche al film erotico più famoso degli ultimi tempi, il controverso 365 giorni di Netflix; a Music, il film di Sia duramente criticato per la rappresentazione del problema'autismo; e a Borat – Seguito di film, ...

Come di consueto, anche i2021 sono stati assegnati il giorno precedente la cerimonia degli Oscar e dunque conosciamo ciò che è stato giudicato come il peggio del peggio dell'anno passato. Ci sono due vittorie ...S ono stati resi noti i vincitori dei2021, gli anti Oscar che premiano ogni anno il peggio dell'industra cinematografica. Scopriamo tutti i vincitori Nella notte precedente alla consegna degli Oscar , sono stati assegnati i ...Da Music al seguito di Borat, arrivando fino a 365 giorni e al documentario Absolute Proof. Ecco chi ha trionfato ai per nulla ambiti lamponi d'oro del cinema ...LOS ANGELES - Come sempre accade, alla vigilia degli Oscar sono stati assegnati i Razzie Awards, i premi satirici per il peggior cinema che si è visto nelle sale (o in streaming, come in questa pandem ...