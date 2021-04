Rambouillet, il vescovo di Versailles: “Assassinio vigliacco. Il terrorismo colpisce nelle nostre case” (Di sabato 24 aprile 2021) Francia ancora nella morsa del terrorismo islamico. Non c’è fine al terrore jihadista. Il giorno dopo l’attentato a Rambouillet, che è costato la vita a una poliziotta di 49 anni, si leva a la denuncia dei vescovi francesi. ll primo a prendere la parola con un comunicato è il vescovo di Versailles monsignor Luc Crepy che parla di “un Assassinio vigliacco” e assicura alla famiglia della vittima, Stéphanie, “la mia preghiera e la mia indignazione”. Attentato a Rambouillet, l’indignazione dei vescovi “Ancora una volta – scrive il vescovo – il terrorismo colpisce nelle nostre case. Desidero ribadire il mio pieno sostegno a coloro che combattono instancabilmente contro ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) Francia ancora nella morsa delislamico. Non c’è fine al terrore jihadista. Il giorno dopo l’attentato a, che è costato la vita a una poliziotta di 49 anni, si leva a la denuncia dei vescovi francesi. ll primo a prendere la parola con un comunicato è ildimonsignor Luc Crepy che parla di “un” e assicura alla famiglia della vittima, Stéphanie, “la mia preghiera e la mia indignazione”. Attentato a, l’indignazione dei vescovi “Ancora una volta – scrive il– il. Desidero ribadire il mio pieno sostegno a coloro che combattono instancabilmente contro ...

Advertising

ottovanz : RT @agensir: #Francia: attacco terroristico a Rambouillet. Mons. Crepy (vescovo di Versailles), “no a violenza per essere costruttori di pa… - NuovaScintilla : RT @agensir: #Francia: attacco terroristico a Rambouillet. Mons. Crepy (vescovo di Versailles), “no a violenza per essere costruttori di pa… - ziolions4219 : RT @agensir: #Francia: attacco terroristico a Rambouillet. Mons. Crepy (vescovo di Versailles), “no a violenza per essere costruttori di pa… - agensir : #Francia: attacco terroristico a Rambouillet. Mons. Crepy (vescovo di Versailles), “no a violenza per essere costru… -