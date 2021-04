Quell’autogol sulla Valutazione di impatto ambientale che può rallentare la ripresa

Leggi su formiche

(Di sabato 24 aprile 2021) Si rischia l’effetto “freno a mano” sui progetti legati al Recovery Plan? Il premier Mario Draghi ha più volte detto che la sfida del Recovery non si gioca solo sui soldi (191,5 miliardi euro più altri 30 del fondo complementare), ma sulle riforme. Dunque nuove norme e nuove procedure serviranno ad impedire che progetti siano prigonieri delle infinite maglie burocratiche italiche. Ma per le opere in questione il Piano prevede una specialedi(Via) statale per tagliare i tempi, che passa però attraverso la creazione di una nuova e parallela Commissione che svolga le valutazioni con modalità accelerate. Anziché assistere ad un potenziamento, si avrebbe un effetto contrario, con due entità dotate di meno mezzi. VIA AL QUADRATO Creare una commissione nuova porterebbe in grembo una serie di inconvenienti ...