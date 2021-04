Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la finale a Belgrado? Montepremi e cifre. E se vince il torneo… (Di sabato 24 aprile 2021) Matteo Berrettini si è qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Barcellona sconfiggendo Taro Daniel. Il tennista italiano ha sfoderato una bella prestazione imponendosi in tre set. Il romano ha giganteggiato nel primo set, poi ha perso la seconda frazione al tie-break, nel terzo ha dominato con un secco 6.0, Perentorio sigillo che vale la possibilità di disputare l’atto conclusivo sulla terra rossa catalana. Il numero 10 al mondo si è guadagnato il diritto di affrontare il russo Aslan Karatsev, capace di eliminare il favorito Novak Djokovic in semifinale. Servirà una partita di assoluta qualità al nostro portacolori per alzare al cielo il quarto trofeo della carriera. Il tennista italiano si è assicurato anche un riscontro economico tangibile. Quanti soldi ha ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)si è qualificato alladel torneo ATP 250 di Barcellona sconfiggendo Taro Daniel. Il tennista italiano ha sfoderato una bella prestazione imponendosi in tre set. Il romano ha giganteggiato nel primo set, poi ha perso la seconda frazione al tie-break, nel terzo ha dominato con un secco 6.0, Perentorio sigillo che vale la possibilità di disputare l’atto conclusivo sulla terra rossa catalana. Il numero 10 al mondo si èil diritto di affrontare il russo Aslan Karatsev, capace di eliminare il favorito Novak Djokovic in semi. Servirà una partita di assoluta qualità al nostro portacolori per alzare al cielo il quarto trofeo della carriera. Il tennista italiano si è assicurato anche un riscontro economico tangibile.ha ...

