Quante posizioni ha guadagnato Matteo Berrettini con la Finale a Belgrado? Proiezioni ranking ATP. E se vince il torneo… (Di sabato 24 aprile 2021) Matteo Berrettini affronterà Aslan Karatsev nella Finale del torneo ATP 250 di Belgrado. Il tennista italiano si è qualificato all'atto conclusivo sconfiggendo agevolmente il giapponese Taro Daniel, mentre il russo si è reso protagonista di un'autentica impresa mettendo ko l'idolo di casa Novak Djokovic, numero 1 al mondo. Il romano, tornato in ottima forma dopo un periodo di difficoltà, scenderà in campo domenica 25 aprile con l'obiettivo di conquistare il quarto trofeo in carriera nel circuito maggiore. Il romano dovrà però stare molto attento all'avversario, reduce da un colpaccio sulla terra rossa della capitale serba e ora in grandissima confidenza. Quante posizioni in classifica ha guadagnato Matteo Berrettini qualificandosi alla

