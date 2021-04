Putin firma legge per limitare personale nei Paesi “ostili” (Di sabato 24 aprile 2021) Il presidente russo Vladimir Putin firma una legge che limita il personale diplomatico nei Paesi definiti “ostili”. Intanto, in Russia continua la limitazione della libertà di espressione. Mosca ha infatti dichiarato il sito di notizie indipendente Meduza un “agente straniero”. Putin firma una nuova legge? Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che Leggi su periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Il presidente russo Vladimirunache limita ildiplomatico neidefiniti “”. Intanto, in Russia continua la limitazione della libertà di espressione. Mosca ha infatti dichiarato il sito di notizie indipendente Meduza un “agente straniero”.una nuova? Il presidente russo Vladimirhato unache

