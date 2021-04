Pure nella Cina orwelliana si parla di privacy

(Di sabato 24 aprile 2021) Durante i mesi più caldi delle proteste a Hong Kong, nell’estate del 2019, a un certo punto i manifestanti hanno iniziato a usare i puntatori laser contro le Forze dell’ordine. Di notte, l’effetto era simile a quello di un videogame. I laser però non servivano a creare l’effetto visivo di una battaglia urbana ultramoderna, ma a rendere difficile alle telecamere della polizia di riconoscere i volti dei manifestanti. Per settimane, prima di ogni azione, i ragazzi si arrampicavano sui pali per colorare con lo spray gli occhi delle telecamere di sorveglianza fisse. Subito prima dell’inizio della pandemia, il governo locale di Hong Kong ha dovuto proibire l’uso delle mascherine chirurgiche in strada, perché impedivano alle telecamere meno aggiornate il riconoscimento facciale di chi transitava nelle aree di manifestazione – poi con il virus il divieto è stato sollevato, e nel frattempo le ...

Advertising

stebellentani : La cosa preoccupante é che secondo me quel 40% di italiani (uno più, uno meno) sarebbe stato favorevole al coprifuo… - MaryMoo73908560 : @OmnibusLa7 almeno prima di parlare di genere informatevi sulle distinzioni basilari. Il sesso biologico è quello c… - henrirousseau12 : RT @scastaldi9: @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @LunaLeso @martinis2018 @migliaccio31 @marialves53 @ANNAMARIABIASI1 @Biagio960… - smarucci461 : RT @scastaldi9: @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @LunaLeso @martinis2018 @migliaccio31 @marialves53 @ANNAMARIABIASI1 @Biagio960… - SalaLettura : RT @scastaldi9: @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @LunaLeso @martinis2018 @migliaccio31 @marialves53 @ANNAMARIABIASI1 @Biagio960… -

Ultime Notizie dalla rete : Pure nella

Il Foglio

Naturalmente non di tutti, per questofase nuova che stiamo vivendo servono più controlli per proteggere chi le regole le rispetta. Comeoccorre che le regioni si attrezzino per sistemare ...... nel lavoro oformazione (Neet). Mentre il tasso di partecipazione delle donne al lavoro è ... Tra le cause del deludente andamento della produttività c'èl'incapacità di rendersi protagonisti ...Per i romani, Marco Aurelio evoca essenzialmente l'immagine dell'imponente statua equestre che domina il Campidoglio: uno dei tanti grandi imperatori che edificarono ...I dottori della medicina generale protestano lamentando gravi carenze nella distribuzione dei vaccini. Riprogrammati gli appuntamenti ...