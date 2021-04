Puglia, vaccini: mancano dosi, slittamento date di somministrazioni Comunicazione della Regione (Di sabato 24 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: L’ASL Bari comunica che le dosi di vaccino in giacenza coprono l’80 percento del fabbisogno programmato per la settimana prossima. Quindi la Direzione generale ha riprogrammato le agende per dare priorità alla protezione di soggetti fragili e vulnerabili non deambulanti e per garantire le vaccinazioni destinate a pazienti oncologici e persone con malattia rara in cura nei centri del territorio. La vaccinazione delle persone tra 79 e 60 anni è dunque posticipata. Sede e orario restano invariati. Persone tra 69 e 60 anni Gli appuntamenti prenotati nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio sono rimandati alla settimana dal 3 al 9 maggio Gli appuntamenti prenotati nella settimana dal 3 al 9 maggio sono rimandati alla settimana dal 10 al 16 maggio Gli appuntamenti prenotati nella ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: L’ASL Bari comunica che ledi vaccino in giacenza coprono l’80 percento del fabbisogno programmato per la settimana prossima. Quindi la Direzione generale ha riprogrammato le agende per dare priorità alla protezione di soggetti fragili e vulnerabili non deambulanti e per garantire le vaccinazioni destinate a pazienti oncologici e persone con malattia rara in cura nei centri del territorio. La vaccinazione delle persone tra 79 e 60 anni è dunque posticipata. Sede e orario restano invariati. Persone tra 69 e 60 anni Gli appuntamenti prenotati nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio sono rimandati alla settimana dal 3 al 9 maggio Gli appuntamenti prenotati nella settimana dal 3 al 9 maggio sono rimandati alla settimana dal 10 al 16 maggio Gli appuntamenti prenotati nella ...

