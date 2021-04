Puglia, scuola: nuova ordinanza TESTO Del presidente della Regione, in vigore da lunedì 26 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Di seguito la comunicazione diffusa dalla Regione Puglia: Con ordinanza n. 121 del 2021 del presidente della Regione Puglia sono stabilite le regole per la scuola valide dal 26 aprile sino al termine dell’anno scolastico. La norma ha l’obiettivo di ridurre al minimo le occasioni di contatto interpersonale negli ambienti chiusi. ordinanza 121 signed L'articolo Puglia, scuola: nuova ordinanza TESTO <small class="subtitle">Del presidente della Regione, in vigore da lunedì 26 ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 aprile 2021) Di seguito la comunicazione diffusa dalla: Conn. 121 del 2021 delsono stabilite le regole per lavalide dal 26sino al termine dell’anno scolastico. La norma ha l’obiettivo di ridurre al minimo le occasioni di contatto interpersonale negli ambienti chiusi.121 signed L'articolo Del, inda26 ...

Advertising

infoitinterno : Scuola digitale: il liceo Marconi è primo, rappresenterà la Capitanata in Puglia - News24_it : Scuola: in Puglia fino a giugno Did a scelta per famiglie. La scelta è esercitata una sola volta e per l'intero per… - BlunoteWeb : #Scuola: In #Puglia Did a scelta fino a giugno - mi8_paola : Puglia e la scuola self-service sarà per questo che ha più 100 con lode di tutte le altre regioni d’Italia… - SRubinato : RT @ardigiorgio: Puglia scuola a scelta fino alla fine dell’anno. In applicazione della deroga prevista da decreto.dalle elementari in Pugl… -