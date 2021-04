Previsioni Meteo dell’Aeronautica sino al 23 Maggio

(Di sabato 24 aprile 2021)232021, anomalie e non solo. Tendenzapoco primaverile. Che dice il nuovo bollettinocon validità 30 giorni diffusoMilitare? In una visione d’insieme, come prospettiva, non è affatto male, anche perché la fase con temperature sopra la media dovrebbe essere limitata ad una parte dell’Italia, e non andrebbe

Un 25 aprile all'insegna del bel tempo, con sole e temperature più che gradevoli ovunque, e con punte fino a 25 gradi in alcune zone dell'Italia. Una giornata che in tempi di pre - pandemia avrebbe ...Meteo dell'Aeronautica sino 23 Maggio 2021, anomalie e non solo. Tendenza meteo poco primaverile. Che dice il nuovo bollettino meteo ...