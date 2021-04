Premier League, West Ham-Chelsea: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 24 aprile 2021) Non è uno spareggio determinante per la Champions League (mancano diverse gare e non è una corsa a due), ma chi uscirà vincitore da questo scontro si candiderà, automaticamente, come primo favorito per un posto nella massima competizione europea per club. Punti pesantissimo in gioco all’Olympic Stadium di Londra: i padroni di casa guidati da David Moyes ospitano i ragazzi di Thomas Tuchel in un match fondamentale per entrambe le società che, in classifica, sono appaiate a quota 55 punti. Ecco le ultime da West Ham-Chelsea con le probabili formazioni e la diretta tv del match. Il calcio, spesso, riserva delle sorprese incredibili. Il West Ham di David Moyes, ex tecnico del Manchester United e dell’Everton, sta giocando in modo splendido in questa stagione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Non è uno spareggio determinante per la Champions(mancano diverse gare e non è una corsa a due), ma chi uscirà vincitore da questo scontro si candiderà, automaticamente, come primo favorito per un posto nella massima competizione europea per club. Punti pesantissimo in gioco all’Olympic Stadium di Londra: i padroni di casa guidati da David Moyes ospitano i ragazzi di Thomas Tuchel in un match fondamentale per entrambe le società che, in classifica, sono appaiate a quota 55 punti. Ecco le ultime daHam-con lee latv del match. Il calcio, spesso, riserva delle sorprese incredibili. IlHam di David Moyes, ex tecnico del Manchester United e dell’Everton, sta giocando in modo splendido in questa stagione di ...

Advertising

SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, i giocatori del Liverpool su Twitter: 'Non ci piace e non vogliamo che succeda' #SkySport… - Mediagol : Tottenham, Kane rivela: 'Non sapevo dell'esonero di Mourinho, ecco quando l'ho scoperto' - CalcioPillole : #Premier League: un derby per la Champions. La sfida del London Stadium, #WestHamChelsea, vale per la qualificazion… - PiermiBot : RT @SkySport: ?? PAPERA DI LENO, EVERTON IN VANTAGGIO ? Errore incredibile del portiere dei Gunners ??? GLI HL ?? - of_ubuntu : @Antonio__L @SkySport Mafia è quando un parassita che non ci mette un euro in proprio, anzi si becca 2M€/anno, si p… -