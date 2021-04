Premier League, Liverpool-Newcastle: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 24 aprile 2021) La trentatreesima giornata di Premier League alle 13:30 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena ad Anfield Road e può essere decisiva in chiave salvezza ed europea. Ecco le probabili formazioni di Liverpool–Newcastle. Il Liverpool non è riuscito a ripetere la grande stagione disputata lo scorso anno e rischia verosimilmente di non partecipare alla prossima Champions League. La squadra di Klopp è settima in classifica, a soli due punti però dal Chelsea quarto in classifica. L’ultima uscita ha visto i campioni in carica pareggiare contro il Leeds United del Loco Bielsa. Il Newcastle arriva invece a questa sfida con due successi consecutivi alle spalle, rispettivamente contro Burnley e West Ham. Sorprendente quest’ultimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) La trentatreesima giornata dialle 13:30 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena ad Anfield Road e può essere decisiva in chiave salvezza ed europea. Ecco ledi. Ilnon è riuscito a ripetere la grande stagione disputata lo scorso anno e rischia verosimilmente di non partecipare alla prossima Champions. La squadra di Klopp è settima in classifica, a soli due punti però dal Chelsea quarto in classifica. L’ultima uscita ha visto i campioni in carica pareggiare contro il Leeds United del Loco Bielsa. Ilarriva invece a questa sfida con due successi consecutivi alle spalle, rispettivamente contro Burnley e West Ham. Sorprendente quest’ultimo ...

