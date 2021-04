Premier League, il Watford torna nel massimo campionato: decisiva la vittoria sul Millwall (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo il Norwich anche il Watford torna in Premier League. Il club di proprietà della famiglia Pozzo, retrocesso in Championship la scorsa stagione, è ufficialmente tornato nel massimo campionato inglese con due giornate di anticipo. Gli “Hornets” hanno battuto il Millwall 1-0 grazie a un calcio di rigore di Ismaila Sarr e si sono garantiti un vantaggio di +10 sulla terza in classifica Brentford, che ha una partita in meno ma al massimo puà portarsi a -7. Imprendibile invece il Norwich, che con 93 punti ha dominato il campionato ed è a un passo dal vincerlo aritmeticamente. ??? ??? ???'?? ????? ?? ??????? ??, ??? '???? ??? ????? ??! pic.twitter.com/fAinNrOtGh — Watford Football Club ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo il Norwich anche ilin. Il club di proprietà della famiglia Pozzo, retrocesso in Championship la scorsa stagione, è ufficialmenteto nelinglese con due giornate di anticipo. Gli “Hornets” hanno battuto il1-0 grazie a un calcio di rigore di Ismaila Sarr e si sono garantiti un vantaggio di +10 sulla terza in classifica Brentford, che ha una partita in meno ma alpuà portarsi a -7. Imprendibile invece il Norwich, che con 93 punti ha dominato iled è a un passo dal vincerlo aritmeticamente. ??? ??? ???'?? ????? ?? ??????? ??, ??? '???? ??? ????? ??! pic.twitter.com/fAinNrOtGh —Football Club ...

