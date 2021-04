Premier League 2020 2021 | lo Sheffield United già retrocesso batte il Brighton e lo inguaia

(Di sabato 24 aprile 2021) Risultato a sorpresa nella sfida del sabato sera di. A Bramall Lane logiàper 1-0 ile loin classifica, visto che adesso il margine degli ospiti, quintultimi, sulla zona salvezza può diminuire in base ai prossimi risultati delle rivali nella lotta per non abbandonare la massima serie. A decidere la partita è un gol di McGoldrick a inizio primo tempo. Dopo aver fatto i conti con la matematica retrocessione lunedì scorso in casa del Wolverhampton, lo, reduce da una serie interminabile di passi falsi, approccia bene allo scontro contro una delle squadre ancora in lotta per la permanenza nel massimo campionato inglese. ...

Le squadre disi sono tirate fuori martedì scorso, solamente tre giorni dopo aver dato il loro ok, quindi a ruota hanno preso le distanze Atletico e, pur con qualche ambiguità, anche ...Il Chelsea batte il West Ham United in 'trasferta' e si aggiudica per 1 - 0 il derby - Champions di Londra: sul terreno del London Stadium per i 'Blues' decide Timo Werner dopo 43' di gioco. Grazie a ...Risultato a sorpresa nella sfida del sabato sera di Premier League 2020/2021. A Bramall Lane lo Sheffield United già retrocesso batte per 1-0 il Brighton e lo inguaia in classifica, visto che adesso i ...I pronostici di domenica 25 aprile. La Premier League inglese continua nella sua giornata 33 con altre tre partite in calendario.