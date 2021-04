Premier League 2020/2021: beffa Liverpool, il Newcastle agguanta il pareggio in pieno recupero (Di sabato 24 aprile 2021) Il Liverpool non va oltre l’1-1 contro il Newcastle nel match di Anfield valevole per la trentatreesima giornata di Premier League 2020/2021: all’iniziale vantaggio siglato dal solito Mohamed Salah risponde la marcatura di Joseph Willock in pieno recupero. I Reds partono subito alla grande, passando in vantaggio dopo soli tre minuti con il gol dell’egiziano, ma non riescono a chiudere i giochi e, nel finale, arriva la beffa con il pareggio dei Magpies. In virtù di questo risultato il Liverpool è sesto con 54 punti, mentre il Newcastle aggancia il Southampton a quota 36 al quattordicesimo posto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Ilnon va oltre l’1-1 contro ilnel match di Anfield valevole per la trentatreesima giornata di: all’iniziale vantaggio siglato dal solito Mohamed Salah risponde la marcatura di Joseph Willock in. I Reds partono subito alla grande, passando in vantaggio dopo soli tre minuti con il gol dell’egiziano, ma non riescono a chiudere i giochi e, nel finale, arriva lacon ildei Magpies. In virtù di questo risultato ilè sesto con 54 punti, mentre ilaggancia il Southampton a quota 36 al quattordicesimo posto. SportFace.

