Ponte Genova: nel 2014 lettera anonima disse 'crollerà' (Di sabato 24 aprile 2021) La lettera, mostrata in esclusiva dal tg di La7, sembra scritta a detta degli inquirenti da qualcuno interno alla società: "il vecchio Ponte intanto crolla.. penso sia meglio prevenire". Leggi su ansa (Di sabato 24 aprile 2021) La, mostrata in esclusiva dal tg di La7, sembra scritta a detta degli inquirenti da qualcuno interno alla società: "il vecchiointanto crolla.. penso sia meglio prevenire".

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ponte Morandi 'andava interdetto subito al traffico'. E' quanto emerge dall'inchiesta sul crollo del viadotto au… - Agenzia_Ansa : Ponte di Genova, chiuse le indagini sul crollo. La Guardia di Finanza in queste ore sta notificando gli avvisi agli… - oillocoillann : @AlessioConti__ @PoliticaPerJedi Quando, a proposito del ponte di Genova, disse che autostrade guadagnava molto per… - umberto0529 : @La_manina__ giornata del #grullino ore 9: preghiera in ginocchio a #marcoemilio ore11: studio del congiuntivo co… - alfrig409 : RT @Michele_Arnese: 'Tra l’inaugurazione del 1967 e il crollo, per ben 51 anni, non è stato eseguito il benché minimo intervento manutentiv… -