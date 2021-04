Pokemon Esplorazioni: tornano personaggi “storici” (Di sabato 24 aprile 2021) Ci era stato promesso già da tempo che in Pokémon Esplorazioni avremmo rivisto nella serie vecchi personaggi, proprio alcuni di quelli che hanno contribuito a rendere iconico il franchise. Il nuovo trailer preannuncia il ritorno di uno storico allenatore, nonché rivale del protagonista Ash Ketchum. Dopo infiniti viaggi e innumerevoli avventure, affiancato da compagni sempre diversi ma con i quali ha sempre saputo stringere forti legami, Ash ritroverà personaggi come Gary Oak (ultima apparizione datata a circa 10 anni fa) e Iris (compagna durante Pokémon: Nero e Bianco). Pokemon Esplorazioni – il nuovo trailer: Se publicó un video promocional para el próximo arco del anime "Pocket Monsters (Pokemon Journeys)", revelando el regreso del personaje Shigeru Oukido, mejor conocido ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Ci era stato promesso già da tempo che in Pokémonavremmo rivisto nella serie vecchi, proprio alcuni di quelli che hanno contribuito a rendere iconico il franchise. Il nuovo trailer preannuncia il ritorno di uno storico allenatore, nonché rivale del protagonista Ash Ketchum. Dopo infiniti viaggi e innumerevoli avventure, affiancato da compagni sempre diversi ma con i quali ha sempre saputo stringere forti legami, Ash ritroveràcome Gary Oak (ultima apparizione datata a circa 10 anni fa) e Iris (compagna durante Pokémon: Nero e Bianco).– il nuovo trailer: Se publicó un video promocional para el próximo arco del anime "Pocket Monsters (Journeys)", revelando el regreso del personaje Shigeru Oukido, mejor conocido ...

Ultime Notizie dalla rete : Pokemon Esplorazioni Esplorazioni Pokemon: Ash incontrerà delle 'vecchie conoscenze' Fin dall'inzio, la serie anime di Esplorazioni Pokemon è stata concepita come una grande retrospettiva. Un viaggio di un'ampiezza senza precedenti nel franchise dei Pocket Monsters, che coinvolgeva ben più di una regione di questo ...

High - Rise Invasion Recensione: la distopia dello splatter ... con la regia di Masahiro Takata , lo script di Toko Machida ( Esplorazioni Pokemon , Akame ga Kill ) e il character design di Yoichi Ueda ( Gangsta , Grand Blue ). Andiamo a scoprire quale sia stato ...

