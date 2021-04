Pnrr, ecco cosa farà il governo (e la Lega) su pensioni e quota 100 (Di sabato 24 aprile 2021) Il passaggio su pensioni e quota 100 contenuto nel Pnrr analizzato da Giuliano Cazzola, che svela: la Lega rinuncerà a quota 100 come si evince da… Quante parole ci sono in un documento di 319 pagine? Tante. Eppure, nel Pnrr (stando al testo che si conosce) ad uno degli argomenti – che più interessano i nostri concittadini e che scatenano tutte le possibili forme di demagogia e di invidia sociale – è riservata una frase laconica: “ln tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti’’. D’acchito, prendiamo nota di un nuovo aggettivo; dopo ‘’usuranti’’, ‘’disagiate’’, fa la sua comparsa, con riferimento alle mansioni, un’ ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Il passaggio su100 contenuto nelanalizzato da Giuliano Cazzola, che svela: larinuncerà a100 come si evince da… Quante parole ci sono in un documento di 319 pagine? Tante. Eppure, nel(stando al testo che si conosce) ad uno degli argomenti – che più interessano i nostri concittadini e che scatenano tutte le possibili forme di demagogia e di invidia sociale – è riservata una frase laconica: “ln tema di, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti’’. D’acchito, prendiamo nota di un nuovo aggettivo; dopo ‘’usuranti’’, ‘’disagiate’’, fa la sua comparsa, con riferimento alle mansioni, un’ ...

ilfoglio_it : ?? Esclusivo. Ecco le riforme che Draghi vuole realizzare per risolvere i problemi dell'Italia. Sono contenute nell’… - taischmarco : RT @madecc40: #PNRR: Come spendere i 350 milioni destinati al trasferimento tecnologico? @CristinaBellon4 cita il caso #madecc40: coinvolte… - celenostalgia : Quando si sceglie il tema anche fantasticando un po' sulla prossima #estate. Recovery Plan: da #Favignana a… - annamasera : RT @Aware_thinktank: La “Missione 1” del #Pnrr del #GovernoDraghi, dedicata alla digitalizzazione, punta ad aumentare gli investimenti per… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: #CdM, non si trova l'accordo sul #Pnrr e i lavori continuano ad essere rimandati: una grossa grana per #Draghi, ecco q… -