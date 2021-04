PlayStation Home torna su PS5? Sony ha rinnovato il trademark – Notizia – PS3Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 24 aprile 2021)potrebbere susecondo qualche speranzoso nostalgico della community virtuale, ora chehaildi recente..potrebbe fare il suo ritorno nella generazione, questo è quanto sperano alcuni appassionati della particolare piattaforma social online il cuiè stato recentementeda, facendo pensare a un possibile seguito per il software in questione. Ovviamente il rinnovo di unè una prova piuttosto flebile da usare per pensare a un effettivo ritorno sul mercato di un prodotto, visto che nella maggior parte dei casi si tratta di manovre cautelative atte … ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Home

Multiplayer.it

Che sia grazie all'abbonamento del PS Plus o all'iniziativa Play at, i giocatorihanno potuto scoprire opere dal calibro di Final Fantasy VII Remake, Horizon: Zero Dawn e Days Gone, ...Le esclusivehanno portato a casa un totale di nove statuette con Ghost of Tsushima a ...Circuit Miglior gioco di ruolo Cyberpunk 2077 Final Fantasy VII Remake Persona 5 Royal ...Sony ha deciso di rinnovare i brevetti e le proprietà intellettuali legate a PlayStation Home, lo 'spazio virtuale' chiusa nel 2015 ...Sembra che un leak abbia rivelato in anticipo i giochi che diverranno gratuiti per gli abbonati al PS Plus durante il mese di maggio 2021.