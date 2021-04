PlayStation brevetta il misterioso Soho Engine | in arrivo novità dagli sviluppatori di The Getaway?

(Di sabato 24 aprile 2021) Lo scorso anno, Sony avevato ilin Europa, un fantomaticografico che portava il nome del Team, con cui veniva chiamata ai tempi la divisione first-party London Studio. Oggi, a distanza di mesi, quel trademark è tornato a mostrarsi: come riportato da Gematsu, Sony ha registrato ilanche in Svizzera e in Nuova Zelanda. Questo significa che l'è più di un semplice interesse passeggero e presto potrebbe diventare qualcosa di pubblico e concreto. Naturalmente, queste sono solo teorie poiché, all'atto pratico, non abbiamo idea sul funzionamento, l'utilizzo e l'applicazione del. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation brevetta

Everyeye Videogiochi

Originariamente inviate il 17 novembre 2020, le immagini del controller sono state rivelate: sembra proprio un unione tra i due controller più famosi, quelli di Xbox e. Proprio come le ...5 ha voglia di confermarsi come la piattaforma con più novità legate alla user experience. Un brevetto appena scoperto rivela una nuova feature che potrebbe essere implementata a breve ...Sony ha registrato il fantomatico Soho Engine in nuove regioni, la prova che c'è effettivamente qualcosa in cantiere per il publisher...sarà legato agli sviluppatori di The Getaway?Sony ha brevettato il progetto di una IA che sarà in grado di apprendere lo stile di gioco dei gamer PlayStation, così da sostituirli.