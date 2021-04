Platinette contro il Ddl Zan: “Non siamo panda a rischio di estinzione. È una legge pretestuosa e discriminante verso altre categorie di persone” (Di sabato 24 aprile 2021) “Non siamo panda a rischio di estinzione. È una legge pretestuosa e discriminante verso altre categorie di persone”. Platinette all’attacco del Ddl Zan. Mauro Coruzzi in arte Platinette va in controtendenza e, intervistato da Giuseppe Cruciani ai microfoni de La Zanzara, ha espresso un parere molto critico nei confronti della legge contro l’omotransfobia in discussione in Parlamento. In passato, Coruzzi si era già detto contrario a leggi contro l’omofobia ma, fino ad ora, non si era mai sbilanciato sul Ddl Zan. “Siccome ci stanno rompendo i coglioni su questo Ddl come se fosse la salvezza di tutti gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) “Nondi. È unadi”.all’attacco del Ddl Zan. Mauro Coruzzi in arteva intendenza e, intervistato da Giuseppe Cruciani ai microfoni de La Zanzara, ha espresso un parere molto critico nei confronti dellal’omotransfobia in discussione in Parlamento. In passato, Coruzzi si era già detto contrario a leggil’omofobia ma, fino ad ora, non si era mai sbilanciato sul Ddl Zan. “Siccome ci stanno rompendo i coglioni su questo Ddl come se fosse la salvezza di tutti gli ...

