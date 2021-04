Perez insiste | ”Superlega? Ci siamo solo presi del tempo”

Leggi su retecalcio

(Di sabato 24 aprile 2021): “L’organizzazione esiste e anche i partner che compongono laFlorentinodente del Real Madrid, parlando ad AS, ha chiarito che il progettonon è fallito e che è il migliore possibile oltre ad essere stato fatto per aiutare il calcio a uscire dalla crisi. Il calcio è gravemente ferito, o facciamo qualcosa presto o molti club falliranno. Queste le sue parole: “L’organizzazione esiste e anche i partner che compongono la. Quello che abbiamo fatto è stato concederci qualche settimana per riflettere sulla virulenza con cui alcune persone che non vogliono perdere i propri privilegi hanno manipolato l’accaduto. Il progettoè il migliore possibile ed è stato fatto per aiutare il calcio a uscire dalla crisi. Il calcio ...