Perde il controllo dell’auto vicino la fermata dell’autobus | impatto tragico

(Di sabato 24 aprile 2021) A Bronzolo un uomo alla guida di un’auto sportiva ha perso ilnei pressi di unabus. L’è stato violento. Auto incidentata (Google Images)Attimi di panico a Bronzolo, un piccolo comune in provincia di Bolzano. Un uomo, a bordo della sua Mazda MX-5 ha improvvisamente perso ildel proprio veicolo. La vettura si trovava praticamente nei pressi di unabus e ci si è schiantata contro. Il tutto si è consumato all’ingresso nord del paese. I testimoni raccontano di unviolentissimo con la pensilina che si è frantumata. Distrutta anche la vettura nella parte frontale. Fortunatamente però non si sono registrati feriti. Il caso ha voluto che in quel momento non ci fosse ...

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

