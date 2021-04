Perché Salvini (per ora) non mollerà il governo. Il mosaico di Fusi (Di sabato 24 aprile 2021) Per Romano Prodi, il leader della Lega Matteo Salvini si è “bertinottizzato”. Nel senso che perde consensi e dunque radicalizza le sue posizioni. Omettendo di dire che su quella strada Bertinotti alla fine è sparito e Rifondazione si è dissolta. Giorgia Meloni assicura che quando lei e Salvini si incontreranno per le candidature amministrative “sicuramente troveremo un accordo”, anche con Forza Italia. Già: campa cavallo. Intanto non c’è giorno che passa che il fossato tra il Carroccio e FdI non si allarghi: quando e se diventasse una voragine, colmarla non sarà così semplice. Pd e LeU, anche loro un giorno sì e l’altro pure, avvertono il Capitano (e Draghi, sul quale fanno pressing) che Salvini non può essere di lotta e di governo: scelga una buona volta da che parte stare e non se ne parli più. Omettendo, anche qui, ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021) Per Romano Prodi, il leader della Lega Matteosi è “bertinottizzato”. Nel senso che perde consensi e dunque radicalizza le sue posizioni. Omettendo di dire che su quella strada Bertinotti alla fine è sparito e Rifondazione si è dissolta. Giorgia Meloni assicura che quando lei esi incontreranno per le candidature amministrative “sicuramente troveremo un accordo”, anche con Forza Italia. Già: campa cavallo. Intanto non c’è giorno che passa che il fossato tra il Carroccio e FdI non si allarghi: quando e se diventasse una voragine, colmarla non sarà così semplice. Pd e LeU, anche loro un giorno sì e l’altro pure, avvertono il Capitano (e Draghi, sul quale fanno pressing) chenon può essere di lotta e di: scelga una buona volta da che parte stare e non se ne parli più. Omettendo, anche qui, ...

