Perché Milan (e Juventus) rischiano di finire fuori dalla zona Champions (Di sabato 24 aprile 2021) Lotta serrata per un posto in Champions League: anche il Milan risucchiato nella bagarre e ora rischia insieme alla Juventus Che bagarre per la Champions: cinque squadre per tre posti racchiuse in otto punti che potrebbero diventare tre con il recupero tra Lazio e Torino. Il trenino che porta alla qualificazione alla competizione più importante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 aprile 2021) Lotta serrata per un posto inLeague: anche ilrisucchiato nella bagarre e ora rischia insieme allaChe bagarre per la: cinque squadre per tre posti racchiuse in otto punti che potrebbero diventare tre con il recupero tra Lazio e Torino. Il trenino che porta alla qualificazione alla competizione più importante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Perché Milan Calciomercato Milan, Kessié: 'Ci manca continuità. E sul rinnovo...' ... 'Rinnovo? Ne parleremo a fine stagione' Kessie © Getty Images Le grandi prestazioni di Franck Kessié hanno catturato l'attenzione di grandi club stranieri, anche perché ha il contratto con il Milan ...

Milan, Kessié: 'Rinnovo di contratto? Ne parleremo a fine stagione' Pensai che avrei dovuto sudare per quella maglia, perché del Milan io ero anche tifoso. È quello che cerco di fare a ogni partita. Giocare la Champions col Milan sarebbe grandioso'.

Ulivieri: "Ma quale crisi? Il calcio italiano sta bene e vi spiego perché. Fonseca è bravo"