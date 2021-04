Perché le editrici non stampano libri medi? Lettera (Di sabato 24 aprile 2021) Inviata da Preside Teresio Fraire - Da anni siamo alla ricerca per la scuola media di libri di storia e geografia di media voluminosità, medio peso, medio costo... ma invano! Le case editrici non li producono. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 aprile 2021) Inviata da Preside Teresio Fraire - Da anni siamo alla ricerca per la scuolaa didi storia e geografia dia voluminosità,o peso,o costo... ma invano! Le casenon li producono. L'articolo .

