Per il Superenalotto jackpot da capogiro: in palio 142,3 milioni (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Il Superenalotto ha raggiunto, per l'estrazione di oggi, un jackpot da capogiro pari a 142,3 milioni di euro. È il più alto montepremi in Europa e il secondo più alto al mondo. Nella storia del gioco sono stati vinti ben 124 Jackpot e quello oggi a disposizione è il quinto Jackpot più alto di sempre in Italia. Spesso le vincite milionarie sono state fatte con puntate di pochi euro. Così è avvenuto con il jackpot record da oltre 209 milioni di euro vinto il 13 agosto 2019 a Lodi, la vincita più alta mai assegnata nella storia di Superenalotto di Sisal realizzata grazie a una giocata di soli 2 euro. L'ultimo jackpot assegnato il 7 luglio 2020 a Sassari, del valore di quasi 59 milioni e mezzo, è stato centrato con una schedina da 3 euro. Il "6" ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Ilha raggiunto, per l'estrazione di oggi, un jackpot dapari a 142,3di euro. È il più alto montepremi in Europa e il secondo più alto al mondo. Nella storia del gioco sono stati vinti ben 124 Jackpot e quello oggi a disposizione è il quinto Jackpot più alto di sempre in Italia. Spesso le vincite milionarie sono state fatte con puntate di pochi euro. Così è avvenuto con ilrecord da oltre 209di euro vinto il 13 agosto 2019 a Lodi, la vincita più alta mai assegnata nella storia didi Sisal realizzata grazie a una giocata di soli 2 euro. L'ultimoassegnato il 7 luglio 2020 a Sassari, del valore di quasi 59e mezzo, è stato centrato con una schedina da 3 euro. Il "6" ...

Advertising

sulsitodisimone : Per il Superenalotto jackpot da capogiro: in palio 142,3 milioni - ferdygre : @ama_la_rossa ???? Sei numeri per il SuperEnalotto..?? - amarebasta : @Yoursfo02010915 Vincere al SuperEnalotto e scappare via in Norvegia.. per sempre.. - MarialuisaFiocc : @Mary96231807 Se fosse così per Can sarebbe come vincere al Superenalotto ???? - Saretta_Gas87 : @PeppinInter Ma insomma, 6 numeri per il Superenalotto no?!?! ?? -