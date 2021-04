Pensioni maggio 2021, pagamenti anticipati dal 26 aprile: il calendario per chi va allo sportello (Di sabato 24 aprile 2021) Scatta il calendario anticipato anche a maggio per la pensione. A confermarlo è Poste italiane con puntuale indicazione delle date a cui fare riferimento per incassare l'assegno mensile.... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 aprile 2021) Scatta ilanticipato anche aper la pensione. A confermarlo è Poste italiane con puntuale indicazione delle date a cui fare riferimento per incassare l'assegno mensile....

Advertising

occhio_notizie : Ecco quando verranno pagate le pensioni del mese di maggio: pagamenti al via dal prossimo 26 aprile in tutta Italia - zazoomblog : Poste Italiane: le pensioni di maggio dal 26 aprile la turnazione alfabetica - #Poste #Italiane: #pensioni #maggio - ilreventino : Poste Italiane: in provincia di Catanzaro e Vibo le pensioni di maggio in pagamento dal 26 aprile - ViviCampania : PENSIONI MAGGIO 2021, pagamenti dal 26 aprile. ECCO IL CALENDARIO DI POSTE ITALIANE - - salernonotizie : Poste: in provincia di Salerno le pensioni di Maggio in pagamento dal 26 aprile -