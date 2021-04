Pensioni, il vero rebus del governo Draghi: cosa succederà e il rischio Fornero dal 31 dicembre (Di sabato 24 aprile 2021) Quota 100 va a grandi passi verso lo stop alla fine del 2021. Potrebbe essere sostituita da quella che gli addetti ai lavori definiscono Quota 102, ma sul tavolo ci sono anche Quota 41, Quota 92 e la ... Leggi su today (Di sabato 24 aprile 2021) Quota 100 va a grandi passi verso lo stop alla fine del 2021. Potrebbe essere sostituita da quella che gli addetti ai lavori definiscono Quota 102, ma sul tavolo ci sono anche Quota 41, Quota 92 e la ...

Advertising

gasmikigarage : Inizia oggi il banchetto intitolato 'PNRR' che arriva a oltre 231 MLD di euro. Alle 10 inizio dei festeggiamenti de… - Today_it : Pensioni, il vero rebus del governo Draghi: cosa succederà e il rischio Fornero dal 31 dicembre… - romatoday : Pensioni, il vero rebus del governo Draghi: cosa succederà e il rischio Fornero dal 31 dicembre… - massimo_cicos : Scusate coprifuoco per noi alle 22,00 ma fatevi un giro per le città gli spacciatori clandestini girano e lavorano… - justfastF1 : @Tritti001 Invece non è così stupida ... se è vero che con il Debito al 120% c era il rischio di non pagare pension… -