Pensioni, Draghi manda in soffitta “Quota 100”: le opzioni al vaglio del governo (Di sabato 24 aprile 2021) Pensioni Draghi Ultimissime Notizie. Quota 100 va in soffitta, resta in piedi fino alla fine del 2021. La misura, introdotta dal governo giallo verde, potrebbe essere sostituita da quella che gli addetti ai lavori chiamano «Quota 102». Non si tratta però della sola opzione: sul tavolo ci sono anche Quota 41, Quota 92 e la proroga di altre misure al momento in vigore. La vera difficoltà è capire come arginare il rischio «scalone» che si prospetta tra il 2021 e il 2022. Cerchiamo di fare chiarezza. leggi anche l’articolo —> Draghi presenta il Pnrr al Parlamento, piano da 221 miliardi: tutte le riforme Pensioni Draghi Ultimissime, “Quota 100” va in soffitta: le ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 aprile 2021)Ultimissime Notizie.100 va in, resta in piedi fino alla fine del 2021. La misura, introdotta dalgiallo verde, potrebbe essere sostituita da quella che gli addetti ai lavori chiamano «102». Non si tratta però della sola opzione: sul tavolo ci sono anche41,92 e la proroga di altre misure al momento in vigore. La vera difficoltà è capire come arginare il rischio «scalone» che si prospetta tra il 2021 e il 2022. Cerchiamo di fare chiarezza. leggi anche l’articolo —>presenta il Pnrr al Parlamento, piano da 221 miliardi: tutte le riformeUltimissime, “100” va in: le ...

Advertising

Lisa90135765 : Ma vediamo più da vicino cosa vuol fare per il nostro bene il Draghetto.... lavoro, pensioni, sanità, scuola... qua… - mrcfsn : RT @Open_gol: Questa mattina il Recovery Plan arriva in Consiglio dei ministri, già in ritardo per gli scontri interni al governo su pensio… - VienDalMare84 : RT @kidstu: finalmente arriva la prima vera azione di governo dello sciacallo #draghi: le pensioni si spostano a quota 102 perchè schiavo s… - Open_gol : Questa mattina il Recovery Plan arriva in Consiglio dei ministri, già in ritardo per gli scontri interni al governo… - Silvanella8 : RT @kidstu: finalmente arriva la prima vera azione di governo dello sciacallo #draghi: le pensioni si spostano a quota 102 perchè schiavo s… -