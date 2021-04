Pedro Acosta | l’australiano che viene dalla Spagna

(Di sabato 24 aprile 2021) Dopo i primi 3 GP Moto3, Aki Ajo si frega le mani, perché sa di avere fatto un colpaccio con. Il pilota di Murcia, 17 anni da compiere il prossimo 25 maggio, ha stupito tutti per talento e precocità. Al suo debutto assoluto nel mondiale, il teenager spagnolo conta già due vittorie ed un podio, un ruolino di marcia impressionante per un rookie. Il ragazzo, senza dubbio, ha qualcosa di speciale. In un’intervista a Motorsport.com, il team manager finlandese parla proprio delle doti straordinarie di, vedendo in lui qualcosa di…australiano. Vediamo di cosa si tratta. Tutti pazzi perin Moto3: cos’ha di australiano secondo Aki Ajo? Il riferimento di Ajo è allo stile di guida di, che secondo lui ...

Che Aki Ajo abbia fiuto per i talenti questo è risaputo. Nello stesso inverno ha ingaggiato, vincitore della RedBull Rookies Cup nel 2020 , e promosso Raul Fernandez dalla struttura della Moto3. I due spagnoli hanno ricambiato la fiducia di Aki con risultati degni di nota nel ...Di seguito la top 11, con il giovaneche si inserisce proprio in 11° posizione, ma davanti a gente come Valentino Rossi e Marc Marquez che hanno vinto il loro primo GP a 17 anni compiuti,...Secondo Aki Ajo Pedro Acosta ha uno stile che ricalca quello della vecchia scuola. Ma cos'è che lo rende così...australiano?Pedro Acosta ha vinto la prima gara in Moto3 a Doha con una moto equipaggiata da freni Brembo, come i 10 più giovani che l'hanno preceduto. Scopri chi sono ...