Patto Regione SSIP per la filiera pelle: si punta su sostenibilità, ricerca e qualità. L’assessore Fascione: Qualità nostri prodotti prima linea di difesa (Di sabato 24 aprile 2021) “Con il Tecnopolo Nazionale per l’Innovazione Sostenibile, da localizzare a Napoli presso l’area ex Manifattura Tabacchi, la Regione Campania intende rilanciare una sfida strategica”. Così L’assessore alla ricerca e Innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione, all’appuntamento ‘Programma di Open Innovation Leather 2025/Le nuove traiettorie tecnologiche e gli strumenti per l’innovazione sostenibile della filiera della pelle’, che si è svolto presso la SSIP, che ha il suo Headquarter presso il Comprensorio Olivetti di Pozzuoli. “Il progetto – ha aggiunto la Fascione -voluto dalla Giunta regionale, ed in linea con le indicazioni del Governo, vede la realizzazione, nella stessa area, del Polo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 aprile 2021) “Con il Tecnopolo Nazionale per l’Innovazione Sostenibile, da localizzare a Napoli presso l’area ex Manifattura Tabacchi, laCampania intende rilanciare una sfida strategica”. Cosìallae Innovazione dellaCampania, Valeria, all’apmento ‘Programma di Open Innovation Leather 2025/Le nuove traiettorie tecnologiche e gli strumenti per l’innovazione sostenibile delladella’, che si è svolto presso la, che ha il suo Headquarter presso il Comprensorio Olivetti di Pozzuoli. “Il progetto – ha aggiunto la-voluto dalla Giunta regionale, ed incon le indicazioni del Governo, vede la realizzazione, nella stessa area, del Polo ...

startzai : RT @ildenaro_it: “Con il #Tecnopolo Nazionale per l’#Innovazione #Sostenibile, da localizzare a #Napoli presso l’area ex #Manifattura #Taba… - ildenaro_it : “Con il #Tecnopolo Nazionale per l’#Innovazione #Sostenibile, da localizzare a #Napoli presso l’area ex… - Lamebo2 : RT @StazionePelli: Un patto per la #Ricerca e la #sostenibilita - FrancoGros1 : RT @StazionePelli: Un patto per la #Ricerca e la #sostenibilita - PoliticRetwitt : RT @StazionePelli: Un patto per la #Ricerca e la #sostenibilita -