Pattinaggio artistico | l’Egna Spring Trophy chiude la stagione degli azzurri

(Di sabato 24 aprile 2021) Non è ancora finita la2020-2021 per glideldi figura. Una buona parte della Nazionale italiana disputerà infatti2021, Trofeo Internazionale in scena alla Würth Arena di Egna-Neumarkt dal 29 aprile al 2 maggio 2021. Consultando la lista dei partecipanti, disponibile sul sito ufficiale della FISG, si nota che in questo evento è prevista infatti la presenza di personalità di un certo calibro: da Ginevra Negrello, reduce dalla più che positiva esperienza al World Teamdove ha conquistato un totale di 170.20, a Lucrezia Beccari, terza classificata ai Campionati Italiani 2021 passando per Roberta Rodeghiero e Alessia Tornaghi, la quale avrà la possibilità di concludere in modo positivo un’annata sportiva difficile, ...

Kamila Valieva aggiunge un altro salto quadruplo al suo bagaglio tecnico. La fuoriclasse del pattinaggio di figura russo, prossima a debuttare finalmente nella massima categoria a partire dalla prossi ...