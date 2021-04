Pattinaggio artistico | Kamila Valieva si scalda per la prossima stagione | quadruplo salchow da urlo

(Di sabato 24 aprile 2021)aggiunge un altro saltoal suo bagaglio tecnico. La fuoriclasse deldi figura russo,a debuttare finalmente nella massima categoria a partire dallaolimpica, ha infatti eseguito splendidamente più volte in pubblico ilin occasione di una delle tante tappe dello show tour “Champions on ice” concluso lo scorso 18 aprile con protagonisti gli atleti del gruppo principale del guru della disciplina Eteri Tutberidze. La nativa di Kazan, già in possesso di untoeloop di enorme bellezza e di uno splendido triplo axel, era al lavoro sull’elemento da diverso tempo; già nel mese di febbraio infatti era stato pubblicato un video che ritraeva ...

Kamila Valieva aggiunge un altro salto quadruplo al suo bagaglio tecnico. La fuoriclasse del pattinaggio di figura russo, prossima a debuttare finalmente nella massima categoria a partire dalla prossi ...Si è concluso lo scorso 20 Aprile al PlayHall di Riccione (RN) nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, il primo appuntamento di questa stagione sportiva 2020/21 per la Polisportiva Axel Grou ...