Patti, violazione norme anti Covid: polizia sanziona 22 persone (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 22 le persone che i poliziotti del Commissariato di Patti hanno sanzionato per aver violato la normativa volta al contenimento della pandemia da Covid-19. Lo scorso 11 aprile, a seguito di una segnalazione di assembramento di persone, i poliziotti sono intervenuti sul lungomare di Patti Marina. All'arrivo della Volante gli individui presenti riuscivano a

