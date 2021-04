Pass covid già finito? Il Garante lo boccia: “Molte criticità” (Di sabato 24 aprile 2021) Non è ancora entrato in azione il Passaporto vaccinale, detto anche Pass covid o green Pass, che già emergono le prime criticità. Pass covid, Garante lo boccia: i dettagli (Foto Key4biz)A sottolinearle è stato in particolare il Garante per la protezione dei dati personali, che nelle scorse ore ha inviato un avvertimento formale al governo in cui viene specificato come innanzitutto sarebbe stato necessario consultare la stessa Autorità prima di approvare uno strumento che utilizza i dati personali: “Il tempestivo e necessario coinvolgimento dell’autorità, previsto anche durante l’elaborazione di una proposta di atto legislativo, oltre a evitare il vizio procedurale, avrebbe consentito all’autorità di indicare ... Leggi su computermagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Non è ancora entrato in azione ilaporto vaccinale, detto ancheo green, che già emergono le primelo: i dettagli (Foto Key4biz)A sottolinearle è stato in particolare ilper la protezione dei dati personali, che nelle scorse ore ha inviato un avvertimento formale al governo in cui viene specificato come innanzitutto sarebbe stato necessario consultare la stessa Autorità prima di approvare uno strumento che utilizza i dati personali: “Il tempestivo e necessario coinvolgimento dell’autorità, previsto anche durante l’elaborazione di una proposta di atto legislativo, oltre a evitare il vizio procedurale, avrebbe consentito all’autorità di indicare ...

