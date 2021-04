Parla la ragazza che accusa Ciro Grillo e altri giovani: "Mi hanno violentata tutti" (Di sabato 24 aprile 2021) «Mi hanno violentata», «tutti», sono le parole che Silvia, la ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e gli altri ragazzi, rivolge all’amica al risveglio: La Stampa, basandosi sul fascicolo delle indagini,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021) «Mi», «», sono le parole che Silvia, lache ha denunciatoe gliragazzi, rivolge all’amica al risveglio: La Stampa, basandosi sul fascicolo delle indagini,...

Advertising

zazoomblog : Parla la ragazza che accusa Ciro Grillo a altri giovani: Mi hanno violentata tutti - #Parla #ragazza #accusa… - zazoomblog : Parla la ragazza che accusa Ciro Grillo a altri giovani: Mi hanno violentata tutti - #Parla #ragazza #accusa… - Piros_lakotars : RT @luisabetti: ?? “SILVIA PERCHÉ PIANGI?” “MI HANNO VIOLENTATA” “MA CHI?” “TUTTI ROBERTA. TUTTI” parla #silvia che ha denunciato lo #stupr… - PaolaGigante62 : RT @luisabetti: ?? “SILVIA PERCHÉ PIANGI?” “MI HANNO VIOLENTATA” “MA CHI?” “TUTTI ROBERTA. TUTTI” parla #silvia che ha denunciato lo #stupr… - maxxxks : RT @sabrina__sf: 'Grillo nel suo sermone parla di 4 che si divertivano... Ma non erano 5? In effetti la quinta persona, la ragazza, non si… -