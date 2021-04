Parigi piange un mito tv | è morto Yves Rénier | star di Belfagor | la serie che stregò il mondo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 aprile 2021) La Franciauno dei protagonisti della miticatv: è, l’attore svizzero naturalizzato francese che divenne popolare, dopo diverse commedie al cinema, vestendo i panni di André Bellegarde nel famoso sceneggiato noir per la televisione sul “Fantasma del Louvre” (1965), interpretato da Juliette Gréco.era lo studente universitario che decide di nascondersi nel museo in modo da farsi chiudere dentro a fine orario di apertura per afferrare l’inquietante presenza notturna che si aggirava tra le opere d’arte. È, ladiCerto la sua carriera non si esaurisce a quella storica partecipazione alla...