Paolo Ciavarro | chi è | anni | lavoro | Forum | genitori | Clizia Incorvaia | Instagram | altezza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Per la loro prima intervista di coppia arriveranno in studio Massimoe suo figlio: chi è, età, carriera,, chefaè nato a Roma il 22 ottobre del 1991 ed è il figlio di Massimoed Eleonora Giorgi, due attori molto famosi.si è laureato in Economia e Business all’Università LUISS di Roma e per moltiha giocato nella squadra giovanile della Roma, coltivando anche la sua passione per il calcio. Il suo esordio in televisione è avvenuto nel 2013 quando ha partecipato al programma Pechino Express in coppia con il padre. Dopo questa esperienza, ...