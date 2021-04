Palmanova | gratis maggiori spazi all’aperto per ristorazione | anche chiudendo strade

Leggi su udine20

(Di sabato 24 aprile 2021) È allo studio dell’Amministrazione comunale diuna delibera di Giunta, con conseguente ordinanza, che permetta a bar e ristoranti di allargare i propriesterni, occupando gratuitamente maggiore suolo pubblico. Per le attività che non dispongono nelle vicinanze di ampie aree occupabili, ci sarà la possibilità, in accordo con la Polizia locale del Comune, di studiare chiusure di tratti di via, Contrade o Borghi, creando apposite aree esterne dove posizionare tavoli e sedie, nel rispetto delle distanze e delle normative anti contagio. “Sarà una misura provvisoria, della durata di circa 30 giorni, fino alla fine di maggio, quando, speriamo, la situazione sia migliorata e le normative nazionali consentano le consumazionial chiuso. Crediamo che questo possa essere un modo rapido ed efficace per dare respiro alle ...