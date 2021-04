Palermo-Cavese, i convocati per il match del “Barbera”: quante assenze per Filippi, l’elenco completo (Di sabato 24 aprile 2021) Un giorno e sarà Palermo-Cavese.Sono 18 i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Giacomo Filippi per la gara in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI2 DODA4 ACCARDI7 FLORIANO8 MARTIN10 SILIPO11 SANTANA13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI 18 DE ROSE19 ODJER20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI25 FARAONE26 MARONG27 LUPERINI Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Un giorno e sarà.Sono 18 i calciatori rosanerodall'allenatore Giacomoper la gara in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo". Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI2 DODA4 ACCARDI7 FLORIANO8 MARTIN10 SILIPO11 SANTANA13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI 18 DE ROSE19 ODJER20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI25 FARAONE26 MARONG27 LUPERINI

