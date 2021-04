Palermo-Cavese | accadde all’andata | al “Lamberti” finì 1-0 per i rosanero Il racconto del match

(Di sabato 24 aprile 2021) Zero a uno. È questo il risultato finale maturato al termine della gara disputata lo scorso 9 gennaio allo Stadio Comunale "Simonetta".Stavolta sarà, penultima gara della regular season. I, attualmente al nono posto della classifica del campionato di Serie C-Girone C con 47 punti, dovranno cercare di ottenere sei punti nelle ultime due gare per poter ottenere la migliore posizione possibile nella griglia play-off. In occasione deld'andata, la compagine siciliana ha vinto con merito e fermezza.Al dodicesimo minuto brivido in casa: Lancini ha toccato la sfera indietro per Pelagotti ed una pozzanghera ha rischiato di giocare un brutto scherzo all'estremo difensore, che è riuscito a rimediare. A passare in vantaggio al minuto venti è stato ...

Calcoli per affrontare una squadra rispetto all altra ai playoff? Assolutamente no , penso solo alla. Per il prossimo anno normale che ci sia la fila per allenare il. Io e il mio staff ...- Domani, alle 17.30, ilospiterà laper la sua ultima gara interna del campionato. I rosanero cercheranno di conquistare tre punti fondamentali per scalare posizioni in classifica, ma i campani cercheranno ...È tempo di vigilia per Palermo-Cavese, match valido per la 36° giornata del campionato di Serie C girone C. I siciliani devono ...Sono 18 i calciatori convocati da Giacomo Filippi, tecnico del Palermo, in vista della sfida con la Cavese. Assenti per infortunio: Fallani, Almici, Crivello, Peretti, Somma, Corrado, Palazzi, Lucca, ...