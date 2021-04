Padre Martina Miliddi, Amici 20: “La morte di papà mi ha spezzato il cuore” (Di sabato 24 aprile 2021) Padre Martina Miliddi, chi era? La ballerina di Amici 20 lo ricorda con una coreografia: “La sua morte mi ha spezzato il cuore”. E’ un commovente ricordo quello di Martina Miliddi, ballerina di Amici 20 dedicato al Padre, morto quando lei era solo una bambina. Nella scuola di Maria De Filippi, con il supporto di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 24 aprile 2021), chi era? La ballerina di20 lo ricorda con una coreografia: “La suami hail”. E’ un commovente ricordo quello di, ballerina di20 dedicato al, morto quando lei era solo una bambina. Nella scuola di Maria De Filippi, con il supporto di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

paolomancini69 : @FrancangelaF @ennebi91 @Adnkronos @sissiisissi2 Pensa che mio padre si trasferì a Martina nel 1980 per l’aria irrespirabile. - lorenzovmedici : // mi sono ricordata che l’altro giorno martina mi stava insultando in chiamata e io le ho detto:”sono tuo padre, porta rispetto” - infoitcultura : Amici Samuele preso di mira sul Web, il padre furioso: “Dopo Rosa e Martina…” - soloora1 : @mlancioni non è qui l'accostamento è nel giudicare sempre la donna e nel fatto che se riesce a lottare con dignità… -