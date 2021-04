Oscar 2021 | data e orario della diretta in Italia | ecco come vederla e cosa c’è da sapere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) Il tappeto rosso è stato srotolato già da un paio di settimane e al Dolby Theatre di Los Angeles è tutto pronto per l’evento cinematografico dell’anno: la 93esima edizionenotte degli. La cerimonia insi potrà quindi seguire nella notte tra il 25 e il 26 aprile a partire da mezzanotte e un quarto, in tv, in streaming e ovviamente via social. Dove seguire la cerimonia. Per chi ha un abbonamento Sky, sul canale 3030 (Sky Cinema) si parte con il red carpet e il pre-show alle 00:15 e poi via infino all’alba. La cerimonia si potrà seguire anche insu Sky Uno (canale 108) dalle 00.30 e in chiaro su TV8 a partire dalle 00:15. A presentare la serata per il pubblicono sarà Francesco Castelnuovo che dagli studi Sky commenterà i ...