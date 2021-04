Oroscopo Vergine del giorno: previsioni del giorno 24/04/2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Probabilmente vuoi concentrare tutta la tua attenzione sul tuo benessere, perché il serio Saturno si trova nella tua sesta casa della salute e si scontrerà con la socievole Venere nella tua casa dell’espansione e della crescita personale. Questo transito potrebbe farti sentire sofferente a causa di alcune restrizioni che non dipendono da te. Se in questo momento non puoi viaggiare, potresti riuscire a fuggire dall’altra parte del mondo guardando un film o un documentario ambientato in un luogo esotico, leggendo un romanzo di avventura o provando una cucina etnica che non conosci. Fai comunque qualcosa che nutra il tuo spirito. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 24 aprile 2021) Probabilmente vuoi concentrare tutta la tua attenzione sul tuo benessere, perché il serio Saturno si trova nella tua sesta casa della salute e si scontrerà con la socievole Venere nella tua casa dell’espansione e della crescita personale. Questo transito potrebbe farti sentire sofferente a causa di alcune restrizioni che non dipendono da te. Se in questo momento non puoi viaggiare, potresti riuscire a fuggire dall’altra parte del mondo guardando un film o un documentario ambientato in un luogo esotico, leggendo un romanzo di avventura o provando una cucina etnica che non conosci. Fai comunque qualcosa che nutra il tuo spirito. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

