Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 24/04/2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Oggi potresti voler rivedere la tua dieta e il tuo programma di allenamento. Venere si trova nella tua sesta casa casa della salute e del lavoro e si scontrerà con l'irritabile Saturno nella tua terza casa, invitandoti a essere più morigerata, a mantenere la parola data e ad evitare di fare promesse che non puoi mantenere. La ricerca di rimedi erboristici o di sessioni di esercizi online può essere d'ispirazione. Se snellisci la tua routine quotidiana tagliando via ciò che ti sembra inutile, probabilmente sarai molto più produttiva. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

