Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 24/04/2021

Sei pronta a fare dei cambiamenti. L'affascinante Venere in Toro, la tua casa della realizzazione, si scontrerà con l'imperscrutabile Saturno nel tuo settore delle relazioni, suggerendo che una persona che ti sta aiutando a raggiungere i tuoi obiettivi professionali ha appena finito di fare la sua parte. Se ti sei aggrappata a qualcuno per paura o per un bisogno di sicurezza (e ciò può aver portato a una relazione non sana), è arrivato il momento di lasciarlo andare. Fai spazio a una persona nuova all'interno della tua vita.

