Oroscopo Gemelli del giorno: previsioni del giorno 24/04/2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Oggi è il giorno perfetto per godersi un po' di solitudine, perché hai quattro accoglienti pianeti accoccolati nel tuo settore della riservatezza. A limitare questa tranquillità, però, ci penserà l'affabile Venere che, irritata dal presuntuoso Saturno, potrebbe renderti scontrosa verso gli altri. Approfitta di questo allineamento planetario per dedicarti a un tuo progetto creativo. Urano, unito a Mercurio (comunicazione), potrebbe ispirarti idee particolarmente brillanti, quindi non porre limiti alla tua immaginazione. Sarai molto creativa e produttiva, ma cerca di tenere il progetto riservato fino a dopo il tuo compleanno. Amica.

