Oroscopo Capricorno, domani 25 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 24 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 25 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Voi del Capricorno dovreste essere interessati da uno spirito lieve e sereno che allieterà la vostra bella domenica! Venere accentua la vostra sfera sociale, permettendovi di portare i rapporti di amicizia su alcuni nuovi ed importanti livelli. Se aveste affrontato qualche problema o discussione in famiglia, ora potreste riuscire a superarlo, godendo di una bella giornata di unione e dialogo con loro. Tuttavia, Marte è leggermente dissonante e potreste essere costretti a scendere a patti su alcune ...

